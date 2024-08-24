أخبار اليمن : صدور قرارين جمهوريين جديدين

صدور قرارين جمهوريين جديدين
صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1446هـ بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء.
وقد اشتمل القرار على 11 مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.
الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته الرئيسية.
الفصل الثالث: البناء التنظيمي للمكتب.
الفصل الرابع: أحكام ختامية.
ونصت المادة الحادية عشرة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1446هـ بإنشاء المكتب القانوني للدولة وتحديد مهامه واختصاصاته.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد موزعة على ثلاثة فصول كما يلي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.
الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته العامة.
الفصل الثالث: البناء التنظيمي.
ونصت المادة الثامنة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
