أخبار اليمن : المحويت .. تهدم منازل ومحال تجارية بسيول الامطار

المحويت .. تهدم منازل ومحال تجارية بسيول الامطارقالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن 7 منازل تضررت جراء الأمطار التي هطلت الليلة الماضية بمديرية ملحان، وأدت إلى انفجار حاجز مائي هناك.

واشارت المصادر إلى تضرر محال تجارية، وسط انباء اولية بوقوع ضحايا ومفقودين

وفي وقت لاحق، أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن السيول جرفت عدد من منازل المواطنين والمحلات التجارية.. مشيراً إلى فقدان 24 مواطناً نتيجة تدفق السيول والانهيارات في المديرية.

ولفت المصدر إلى تهدم 7 منازل وفقدان ساكنيها، وكذا 4 محلات تجارية، مؤكداً استمرار البحث عن المفقودين