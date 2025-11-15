أخبار اليمن : غزة.. الأمطار تفاقم معاناة النازحين

غزة.. الأمطار تفاقم معاناة النازحينفاقمت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس وفجر اليوم معاناة آلاف النازحين في غزة بعدما غمرت خيامهم الهشة، في ظل ظروف إنسانية قاسية خلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان صحفي، عن خشيته من أن آلاف العائلات النازحة أصبحت الآن معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير نحو 92 بالمئة من المباني السكنية في غزة كليا أو جزئيا، ما أجبر غالبية السكان على النزوح إلى خيام لا توفر أدنى مقومات الحماية أو العودة للسكن في منازلهم المتصدعة رغم مخاطر الانهيار مع السيول.

من جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الشركاء العاملين في مجال المأوى نشروا فرق استجابة سريعة للتعامل مع تأثيرات الأمطار، وقدموا خلال الأيام الماضية مساعدات شملت توزيع نحو 1,000 خيمة على العائلات في دير البلح وخان يونس، إضافة إلى 7,000 بطانية لأكثر من 1,800 أسرة، و15,000 قطعة قماش مشمع لنحو 3,700 أسرة، وملابس شتوية لأكثر من 500 أسرة.

ونوه المكتب إلى تأكيد الشركاء في مجال المأوى أن الوقاية السليمة من الفيضانات تتطلب معدات غير متوفرة في غزة، مثل أدوات تصريف المياه وإزالة النفايات والركام.

في السياق ذاته، حذر المكتب من أن الظروف المعيشية المتدهورة تزيد من تعرض النازحين لخطر الذخائر المتفجرة، لاسيما الأطفال.

وأشار إلى أن بعض الإصابات وقعت أثناء جمع الحطب، فيما اضطرت عائلات إلى نصب خيامها قرب مناطق يشتبه باحتوائها على مخلفات متفجرة لعدم توفر بدائل آمنة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال عشرات الخروقات أسفرت عن استشهاد 261 فلسطينيا وإصابة 632 آخر، فيما جرى انتشال جثامين 533 شهيدا من تحت الأنقاض.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 69,187 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,703 آخرين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض دون قدرة طواقم الإنقاذ على الوصول إليهم.