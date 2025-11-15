أخبار اليمن : الشوافي يحذّر مجدداً من صقيع متوقّع

الشوافي يحذّر مجدداً من صقيع متوقّع
جدّد الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيره من موجة صقيع متوقعة في معظم المناطق اليمنية خلال الساعات المقبلة.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "الليلة (ليل الأحد) مع التحسن الطفيف في درجة الحرارة عن الليلة الماضية في معظم المناطق"، مؤكداً أن "الصقيع لا يزال متوقع".
وتوقع الشوافي تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلتي الإثنين والثلاثاء عن الليلة الماضية، داعياً إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر.
وحث الفلكي اليمني المزارعين على أخذ الأحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم، حيث أن الصقيع غير مستبعد "فقط" إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.
