أخبار اليمن : فحص مجاني للسكري والأمراض الصدرية بصنعاء

فحص مجاني للسكري والأمراض الصدرية بصنعاءدُشّن بمركز السل والأمراض الصدرية بصنعاء، اليوم المخيم الطبي المجاني للفحص المبكر عن داء السكري والأمراض الصدرية، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

يهدف المخيم الذي ينظمه البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية بوزارة الصحة والبيئة إلى الكشف المبكر عن اضطرابات سكر الدم، وتقديم خدمات الفحص المجاني لفحص السكر العادي والتراكمي "FBS، RBS، HbA1c"، والاستشارة الطبية المجانية من أخصائيي باطنة غدد صماء وسكري ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها بالسكري وصرف أدويتها، بالإضافة إلى الفحص الأولي للأمراض الصدرية والتحري عن السل.

وأوضح مدير مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور إيهاب السقاف أن المخيم يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الفحص ثنائي الاتجاه (Bi-Directional Screening) بين السل والسكري، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين المرضين وأثرهما المشترك على صحة المرضى.

واعتبر تنظيم المخيم خطوة مهمة لتعزيز الاكتشاف المبكر للسكري بين المرضى المترددين على مركز السل والأمراض الصدرية، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في معدلات هذه الحالات خلال الفترة الأخيرة.

وبين السقاف، أن الفريق الطبي سيستمر في تقديم خدمات الفحص والتوعية وتسجيل الحالات والمعالجة لمدة أسبوع، مؤكدًا أن البرنامج سيقوم بتحليل البيانات المستخرجة من المسح لإثراء الدراسة الوبائية الجارية حول انتشار السكري وعلاقته بالسل.