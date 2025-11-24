الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني

0 نشر
0 تبليغ

أخبار اليمن : إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني

دوت الخليج -
إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني
اعلنت وزارة الصحة والبيئة حزمة نصائح توعوية صحية لتجنب تداعيات انفجار بركان في اثيوبيا ووصول بعض الغبار لبعض مديريات اليمن

(دوت الخليج) بنشر فيما يلي نصها :

1) حماية الجهاز التنفسي
- ارتداء كمامة طبية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا