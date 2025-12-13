أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70654ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و654 شهيداً، و171 ألفاً و95 مصاباً أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتشل جثمانه، و16 إصابة، مضيفة أن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي قد أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 386 شهيدا، و1018 مصابا، وجرى انتشال 628 جثمانا.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 277 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء.

وتقدر السلطات الفلسطينية في القطاع وجود نحو 9500 شهيد تحت أنقاض البنايات التي دمرها القصف الإسرائيلي، في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها العالم في القرن الـ21.