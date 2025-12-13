أخبار اليمن : مفاجأة في طقس اليمن.. ترقبوا ما سيحدث!

مفاجأة في طقس اليمن.. ترقبوا ما سيحدث!
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي "إسبوع استثنائي تتخلله بعض الأمطار الشتوية المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية".
وأشار الشوافي إلى "احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية المحاذية خصوصاً بعد منتصف الأسبوع الجاري".
وحذّر الفلكي اليمني المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وطمأن المزارعين بأن "لا توقعات للصقيع".
