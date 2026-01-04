أخبار اليمن : المؤتمر يحذّر من أي مخططات لتمزيق اليمن تحت أي مُسمَّى

المؤتمر يحذّر من أي مخططات لتمزيق اليمن تحت أي مُسمَّىرأس الأخ صادق بن أمين أبوراس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- اليوم، لقاءً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر، خُصّص لمناقشة آخر التطوّرات على الساحة الوطنية.

واستعرض رئيس المؤتمر في اللقاء آخر المستجدات والأوضاع، خصوصاً في المحافظات الشرقية وما آلت إليه تطوّرات الأحداث خلال الأيام الأخيرة.

وعبَّر اللقاء عن أسف المؤتمر الشعبي العام الشديد للدماء التي سُفكت في محافظة حضرموت، فهي دماء يمنية من أي طرفٍ كانت.. ودان اللقاء القصف السعودي وأعمال القتل التي تمت وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنشآت والممتلكات العامة التابعة للدولة.

وعبَّر اللقاء عن رفْض المؤتمر الشعبي العام ما صدر عما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تحت مسمى الإعلان الدستوري، كونه يمثّل مخالفة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية واتفاقية الوحدة التي تحرّم وتجرّم أي دعوات انفصالية.

وجدَّد اللقاء موقف المؤتمر الشعبي العام المبدئي والثابت في الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومطالباته المتكررة بخروج كل القوات الأجنبية من أي منطقة يمنية تتواجد فيها باعتبارها قوات احتلال.

وشدَّد اللقاء على أهمية إيجاد حلول لقضية اليمن كلها؛ محذّراً من مغبة السعي لتنفيذ مخططات وأجندة خارجية تستهدف تمزيق اليمن تحت مُسمَّى مشاريع حلول للقضية الجنوبية أو غيرها.. مؤكداً أن أي حلول خارج إطار الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية لن تكون نتيجتها سوى إشعال نار فتن وحروب داخلية سيدفع ثمنها الشعب اليمني أولاً، وستنعكس بآثارها على أمن واستقرار المنطقة كلها.

وأكد اللقاء أن أي حل لمشاكل اليمن يجب أن يكون عبْر حوار يمني يمني لا يخضع لأي تدخُّلات خارجية من أي أطراف إقليمية أو دولية.