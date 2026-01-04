"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام الدائم
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، أن حماية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية تبقى في صميم أولوياتها، في ظل التحديات الإنسانية العديدة التي يواجهها قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة، في تدوينة على منصة "إكس" أن الأطفال في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى السلام الدائم، بالإضافة إلى الفرصة لإعادة بناء مستقبلهم بكرامة وحماية، مؤكدة استمرار جهودها لتوفير الدعم والحماية لهم في هذه الظروف الصعبة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : "يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام الدائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.