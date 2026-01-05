أخبار اليمن : نصائح هامة للمزارعين في 8 مناطق باردة

نصائح هامة للمزارعين في 8 مناطق باردةأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية متوقعاً أجواء باردة وشديدة البرودة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شمال إب والبيضاء، وغرب الجوف وجنوب مأرب مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة والمحويت وريمة والضالع وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وأنذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.