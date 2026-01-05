أخبار اليمن : 5 مصابين بنيران سعودية في صعدة

دوت الخليج -

5 مصابين بنيران سعودية في صعدة

أصيب خمسة مواطنين اليوم، بنيران العدو السعودي في مديريتي منبه وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة. 5 مصابين بنيران سعودية في صعدةأصيب خمسة مواطنين اليوم، بنيران العدو السعودي في مديريتي منبه وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي أن طائرة مسيرة تابعة للعدو السعودي استهدفت مديرية شدا ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح متفاوتة. وأشار المصدر إلى إصابة مواطن آخر بنيران العدو السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه، في ظل استهداف متواصل للمناطق الحدودية بصعدة.

