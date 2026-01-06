ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى 71 ألفاً و391 شهيداً، و171 ألفاً و279 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان أحدهما تم انتشاله، و10 مصابين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 إلى 424، وإجمالي الإصابات إلى 1199، في حين جرى انتشال 685 جثمانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.