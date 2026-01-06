أخبار اليمن : خبر سعيد.. بدء صرف نصف راتب في صنعاء

خبر سعيد.. بدء صرف نصف راتب في صنعاءبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات شهر يناير 2026م – رجب 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف تتم عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وجددّت التأكيد على أن تقديم صرف المعاشات في بداية كل شهر، يأتي في إطار حرصها المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات، أن هذا الإجراء يأتي أيضًا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.