بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 57.90 نقطة بنسبة 0.65 في المئة، ليبلغ مستوى 8849.70 نقطة.
وتم تداول 150.7 مليون سهم، عبر 11941 صفقة نقدية بقيمة 42.15 مليون دينار كويتي (نحو 128.5 مليون دولار أمريكي).
وخسر مؤشر السوق الرئيسي بواقع 31.21 نقطة بنسبة 0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8271.18 نقطة من خلال تداول 77.5 مليون سهم، عبر 6484 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو49.4 مليون دولار).
كما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 67.28 نقطة بنسبة 0.71 في المئة، ليبلغ مستوى 6431.03 نقطة من خلال تداول 73.15 مليون سهم، عبر 5457 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار (نحو78.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 43.97 نقطة بنسبة 0.51 في المئة، ليبلغ مستوى 8644.83 نقطة من خلال تداول 51.4 مليون سهم عبر 4030 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار (نحو 35.9 مليون دولار).
