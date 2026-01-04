صنعاء .. تدشين بيع سيارات كهربائية
دشنت شركة الراعبي الخميس الماضي، بيع أنواع من المركبات التي تعمل بالكهرباء من شركتي ريدارا وفاريزون الصينيتين.
وخلال التدشين بارك رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي لشركة الراعبي هذا الانجاز التجاري، والمتمثل في تدشين بيع هذا النوع من المركبات التي تعمل بالكهرباء، خاصة أنها تنوعت ما بين شاحنات وسيارات وعدد من انواع وسائل النقل الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
من جهته أشاد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الاستاذ محمد محمد صلاح، بالتدشين الذي يعتير نقلة نوعية في عالم الطاقة على مستوى اليمن.
وخلال الفعالية التي حضرها العديد من رجال الاعمال والمهتمين والمشاهير على السوشيل ميديا، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الراعبي، الخطواط التي تمت حتى تم استيراد هذه المركبات وأصبح الوكيل الرسمي لشركتي ريدارا وفاريزون الصينيتين في الجمهورية اليمنية، مستعرضا المواصفات التي تتميز بها هذه المركبات، كما تخلل الفعالية كلمتين مسجلتين لمسؤولين عن شركتي ريدارا وفاريزون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صنعاء .. تدشين بيع سيارات كهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.