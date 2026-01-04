صنعاء .. تدشين بيع سيارات كهربائية

صنعاء .. تدشين بيع سيارات كهربائيةدشنت شركة الراعبي الخميس الماضي، بيع أنواع من المركبات التي تعمل بالكهرباء من شركتي ريدارا وفاريزون الصينيتين.

وخلال التدشين بارك رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي لشركة الراعبي هذا الانجاز التجاري، والمتمثل في تدشين بيع هذا النوع من المركبات التي تعمل بالكهرباء، خاصة أنها تنوعت ما بين شاحنات وسيارات وعدد من انواع وسائل النقل الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

من جهته أشاد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الاستاذ محمد محمد صلاح، بالتدشين الذي يعتير نقلة نوعية في عالم الطاقة على مستوى اليمن.

وخلال الفعالية التي حضرها العديد من رجال الاعمال والمهتمين والمشاهير على السوشيل ميديا، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الراعبي، الخطواط التي تمت حتى تم استيراد هذه المركبات وأصبح الوكيل الرسمي لشركتي ريدارا وفاريزون الصينيتين في الجمهورية اليمنية، مستعرضا المواصفات التي تتميز بها هذه المركبات، كما تخلل الفعالية كلمتين مسجلتين لمسؤولين عن شركتي ريدارا وفاريزون.