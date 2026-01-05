ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةواصلت الأسهم الأوروبية اليوم مكاسبها التي حققتها في بداية العام مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الدفاعية إثر مخاوف جيوسياسية جديدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة، ومن المتوقع أن تعود أحجام التداول إلى طبيعتها مع عودة المستثمرين بعد إجازة عشية العام الجديد.

وصعد مؤشر الدفاع 2.7 بالمائة مسجلًا أعلى مستوياته في شهرين.

وارتفع مؤشرا التكنولوجيا والموارد الأساسية 2.1 بالمائة واثنين بالمائة على التوالي.

ويركز المستثمرون أيضا على البنوك المركزية، إذ يراقبون البيانات الواردة بحثًا عن أدلة حول مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس. وارتفعت أسهم شركة إيه.إس.إم.إل أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر 3.9 بالمائة.