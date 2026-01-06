الدولار يستقر قرب أعلى مستوى

الدولار يستقر قرب أعلى مستوىاستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع بدء التداول في آسيا اليوم، مع تراجع حدة التوتر في السوق.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04 بالمئة، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام أمس الاثنين.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بأسعار السلع الأساسية، 0.1 بالمئة في أحدث تداولات إلى 0.6713 دولار. ونزل أيضا الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5784 دولار.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156.72 ين.

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا.

واستقر الدولار في أحدث تعاملات أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية في هونغ كونغ عند 6.983 يوان.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1713 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3533 دولار.