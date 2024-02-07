اتفرج ..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان مش هتصدق تمنه كام

انت الأن تتابع خبر اتفرج ..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان مش هتصدق تمنه كاموالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي اهتمام بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلثاء الموافق 6 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.

ونشرت هيفاء وهبي صور جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت فستانا على أحدث صيحات الموضة باللون الاسود في الرمادي فوق الركبة بالكرانيش ليكشف عن جمالها ورشاقتها

سعر إطلالة هيفاء وهبي