اتفرج ..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان مش هتصدق تمنه كام

انت الأن تتابع خبر اتفرج ..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان مش هتصدق تمنه كاموالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي اهتمام بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلثاء الموافق 6 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.
- ونشرت هيفاء وهبي صور جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت فستانا على أحدث صيحات الموضة باللون الاسود في الرمادي فوق الركبة بالكرانيش ليكشف عن جمالها ورشاقتها
سعر إطلالة هيفاء وهبي
- أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت هيفاء وهبي على مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت العديد من الوضعيات المختلفة أثناء تصوريها معلقة ودي امسي عليكم بس سمعت انكم تاكلون الحلوين.
- في المقابل بلع سعر فستان هيفاء وهبي حوالي 3600 ريال سعودي أي حوالي 60 الف جنيه مصري، حيث أنه يحمل توقيع
- دار الأزياء العالميةPaco rabane