وزير الثقافة يصل ”روسيا” للمشاركة في ”الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، إلى روسيا، لحضور "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس"، والذي يُعقد في مدينة "سانت بطرسبرج"، وافتتاح "منتدى سانت بطرسبرج الدُولي العاشر للثقافات المتحدة".

يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجموعة، ومناقشة سبل دعم الفنون والتراث الثقافي.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في الجلسة الاقتتاحية لهذا الاجتماع، في الرابعة عصر اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر 2024، بتوقيت القاهرة، يُعبر فيها عن "رؤية مصر" إزاء تعميق الروابط الثقافية مع "دول البريكس"، وإبراز أهمية الثقافة كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

وتضم "مجموعة البريكس" كلًا من: "روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، إثيوبيا".