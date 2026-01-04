الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت الفنانة هبة السيسي، الشهيرة بلقب ملكة جمال مصر السابقة، قلقاً واسعاً بين جمهورها ومحبيها بعد أن أجرت عملية جراحية عاجلة في إحدى المستشفيات، مما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل جديدة تخص حالتها الصحية. على الرغم من الظروف الصعبة، تسعى هبة السيسي بشكل مستمر لإيصال تطورات وضعها للعشاق والعائلة الفنية، مؤكدة أنها تتلقى الدعم والمعنويات التي تحتاجها في هذا التوقيت.

بعد إجراء عملية خطيرة، تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنانة هبة السيسي تثير الاهتمام

تطورات الحالة الصحية لـ هبة السيسي بعد العملية

طمأنت هبة السيسي جمهورها من خلال مشاركة رسائل الدعم التي تلقتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها أعادت نشر تلك الرسائل في قسم القصص على فيسبوك. جاءت تلك الخطوة كوسيلة لطمأنة محبيها حول حالتها النفسية والمعنوية، مشيرة إلى أنها تتطلع للشفاء.

عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات

كشفت الفنانة ياسمين جمال عن تفاصيل دخول هبة السيسي غرفة العمليات، حيث أوضحت أنها خضعت لعملية جراحية استمرت ثلاث ساعات. وقد ظهرت ياسمين عبر منشور في فيسبوك، معبرة عن دعمها الكامل لصديقتها، ومشيدة بقوتها وإرادتها في تجاوز الأزمة الصحية.

صور من غرفة العمليات

تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد أن شاركت هبة السيسي صورًا لها من غرفة العناية المركزة، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل. لاقت الصورة تفاعلاً ملحوظًا من المحبين الذين تمنى لها الشفاء والعودة السريعة للأضواء.

أعمال هبة السيسي الفنية

هبة السيسي تعد واحدة من أبرز الفنانات في الوسط الفني، حيث شاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها أفلام “كتكوت” و”هجوم منتصف الليل” و”حليمو أسطورة الشواطئ”. كما تمتلك في رصيدها مجموعة من المسلسلات مثل “مشاعر في البورصة” و”الدنيا لونها بمبي”، بالإضافة إلى المسرحيات التي قدمتها مثل “إن كبر إبنك”.