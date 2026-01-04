تطلق نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “أنا صورة ليك” في إطار فيلم “بطل الدلافين”

الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان “أنا صورة ليك” في السادس من يناير، وذلك ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني “بطل الدلافين” الذي سيتم طرحه قريباً. تعتبر هذه الأغنية جزءاً من مشروع فني يهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال، حيث يجمع الفيلم بين الرسوم المتحركة والموسيقى الممتعة.

يتميز فيلم “بطل الدلافين” بأنه فيلم كرتوني أجنبي مدبلج ومترجم، يضم طاقم عمل صوتي من أبرز الفنانين، حيث يشارك الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي حصل على إشادة واسعة بعد أداءه في فيلم “من أجل زيكو”. يسعى الفيلم لتحقيق تفاعل كبير مع الجمهور من خلال كل تفاصيله.

تتضمن أحداث الفيلم مجموعة من الأغاني، من أبرزها أغنية “مع أصحابنا” أيضاً بصوت نانسي عجرم، التي تواصل إثراء الساحة الفنية بأعمالها الجديدة. يهدف الفيلم إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، مما جعله وجهة مفضلة للعائلات.

أغنية “أنا صورة ليك” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل. تولى هاني محروس مهمة المكس والماستر، بينما قدم محمد خالد الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي. يبدو أن هذا التعاون سيكون له أثر ملحوظ في تجربة الاستماع.

تمثل هذه الأغاني جزءاً من نجاحات نانسي عجرم المتواصلة في عام 2025، حيث استطاعت جذب انتباه الجمهور بأعمال جديدة تلبي توقعاتهم. يتوقع أن تُحقق الأغنية انتشاراً واسعاً بفضل جاذبيتها ومحتواها المتميز.