الرياض - كتبت رنا صلاح - تداولت الأوساط الفنية مؤخراً خبر ظهور الفنان تامر حسني مع طليقته المغربية بسمة بوسيل في احتفالات العام الجديد، حيث شاركت بسمة متابعيها صورة لهما مع أبنائهما عبر حسابها على إنستجرام. وقد أثار هذا اللقاء تساؤلات حول إمكانية عودة العلاقة بينهما.

بمشاركة فنية مرتقبة، بسمة بوسيل وتامر حسني يستعدان للظهور معاً في بداية 2026

الصورة التي نُشرت عبر خاصية الستوري تُظهر تامر وبسمة مع أبنائهما، حيث بدا الجميع في أجواء مفعمة بالسعادة والاحتفال. كتبت بسمة على الصورة “سنة سعيدة”، ما أعطى انطباعاً إيجابياً عن اللحظة التي جمعتهما.

تواجد عائلي خاص

من المهم الإشارة إلى أن تامر حسني يُظهر حرصاً على التواجد مع أسرته حتى بعد الانفصال، حيث يتشارك العديد من اللحظات العائلية مع الجمهور من خلال منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي.

رحلة بسمة بوسيل النيلية

في سياق آخر، كشفت بسمة بوسيل عن رحلتها الأخيرة إلى الأقصر وأسوان، حيث وثقت تجربتها السياحية من خلال مجموعة من الصور على إنستجرام. تظهر الصور بسمة مرتدية زياً لافتاً أثناء قيامها بجولة نيلية، مما يعكس استمتاعها بجمال الطبيعة المصرية.

كما قام فريق عملها بمشاركة لحظات من هذه المغامرة، مما ساهم في جذب المزيد من المتابعين. ظهرت أيضاً خلال الرحلة وهي تستمتع بركوب البالون الطائر، مما أضاف لمسة من الإثارة على تجربتها.

تحضيرات تامر حسني للحفلات

كما أحيى الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً في ليلة رأس السنة، حيث شاركه الفنان تامر عاشور، وقدما سوياً مجموعة من الأغاني المميزة. تفاعل الجمهور مع الأداء كان واضحاً، مما أضفى أجواء احتفالية على المكان.

هذا الحفل يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي توضح شعبية تامر حسني المتزايدة، والتي جعلته أحد أكثر الفنانين نجاحاً في الساحة الفنية الحالية. الجمهور كان متشوقاً لما يقدمه من جديد في عام 2026.