الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق الموسيقى والفن اليوم حدثاً استثنائياً في المتحف المصري الكبير، حيث سيقوم الموسيقار هشام خرما بإحياء حفل فني بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى مصر. يعد هذا الحفل فرصة للجمهور للاستمتاع بعرض فني مميز، يتضمن أداءً خاصاً مع الأوركسترا، ويجمع بين الفخامة الرياضية والفنون الموسيقية.

بمشاركة الأوكسترا، هشام خرما يبدع في إحياء حفل كأس العالم بالمتحف المصري الكبير

على صعيد آخر، يحضّر الفنان محمد رمضان لحفل كبير في استاد القاهرة غداً، حيث سيشهد هذا الحدث وجود كأس العالم الأصلية في تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها في مصر. وصف رمضان هذا الحفل بالعالمي والاستثنائي المنتظر من قبل جمهوره.

محمد رمضان يحيي حفل كأس العالم في استاد القاهرة

يُذكر أن محمد رمضان قد أعرب عن حماسه وسعادته لحفله الذي تنظمه شركة «كوكاكولا»، بعد غياب دام ست سنوات عن حفلاته في القاهرة، مؤكداً على أهمية هذه اللحظة في مسيرته الفنية.

محمد رمضان يروج لحفله في استاد القاهرة

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على صفحته الرسمية عبر موقع «انستجرام» بوستر الحفل، معلقاً بأن هذا الحدث سيكون بمثابة مفاجأة لمحبيه. أعرب عن شوقه للجمهور المصري، مؤكداً أن حفلته ستتناسب مع مستوى التوقعات.

في تعليقه، أشار رمضان إلى عودته بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة المصرية، مما زاد من حماس الجمهور في جميع أنحاء البلاد لحضور هذا الحدث المميز.

النسخة الأصلية لكأس العالم تصل مصر

وصلت اليوم النسخة الأصلية من كأس العالم 2026 إلى مصر، كجزء من الجولة العالمية التي تستهدف عدة دول قبل انطلاق البطولة في يونيو 2026. تعتبر هذه النسخة رمزاً للرياضة تجد في مصر مكانها الخاص، مما يزيد من أهمية الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن وصول كأس العالم إلى مصر يأتي بعد جهود كبيرة من المنظمين الذين يسعون لجعل هذه اللحظة تاريخية في ذاكرة الجمهور، مؤكداً تعزيز الروابط بين الفن والرياضة في البلد.