الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاعل الفنان محمد رمضان بشكل لافت مع وصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى مصر، حيث أعرب عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للكأس في قصر الاتحادية. وفي تفاصيل الحدث، تواجدت الكأس في مصر ضمن جولة عالمية تمهيدًا لانطلاق البطولة الكبيرة في يونيو 2026، مما أثار حماس جماهير كرة القدم.

رئيسنا السيسي يستقبل كأس العالم في الاتحادية وسط تغني محمد رمضان بالأجواء الاحتفالية

محمد رمضان يشارك صورة رفقة الكأس

أطلق الفنان رمضان عبر حسابه في إنستجرام صورة تجمعه مع الرئيس السيسي وكأس العالم، معبرًا عن أفكاره من خلال تغريدة كتب فيها: “كأس العالم زاد قيمته بتواجده في الاتحادية مع رئيسنا حفظه الله وثبت خطاه” مما جعله يحقق انتشارًا واسعًا على منصات التواصل.

الجمهور تفاعل إيجابيًا مع المنشور، حيث بعث العديد من المتابعين بتعليقاتهم المشجعة، مؤكدين لهم على أهمية هذا الحدث الفريد والفخر الوطني الذي تجسده هذه المناسبة.

حفل محمد رمضان المنتظر في استاد القاهرة

في إطار مختلف، يستعد محمد رمضان لإقامة حفل غنائي حاشد في استاد القاهرة بعد غياب دام 6 سنوات عن الساحة الفنية في العاصمة، مما جعل هذا الحفل يتصدر التريند في الأوساط الفنية والاجتماعية. الحفل يُعتبر منتظراً بشغف كبير من جمهور الفنان.

رمضان أثار حماس جمهوره بصورة أخرى نشرها على صفحته برفقة الكأس، حيث دعا 10 من متابعيه للفوز بحضور الحفل، مما أسهم في زيادة الترقب والإثارة حول الحدث.

ردود الفعل حول الحفل

جمهور محمد رمضان أبدى تفاعلاً كبيرًا مع دعوته، معبرين عن اشتياقهم للعودة لمشاهدة عروضه المباشرة في استاد القاهرة، بالإضافة إلى فرصة التعرف عن كثب على كأس العالم في حدث يمثل تلاقي عالمي للقيم الرياضية.

تفاعل الجمهور دل على روح الحماس التي يعكسها الفن والرياضة في نفوس المصريين، فالجميع ينتظر الحفل على أحر من الجمر، خاصة بعد عودة كأس العالم إلى مصر.

كأس العالم في جولة عالمية

أتى وصول كأس العالم 2026 إلى مصر ضمن جولة عالمية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تهدف هذه الجولة لتسليط الضوء على البطولة قبل انطلاقها. الجولة تتضمن زيارة عدد من الدول، مما يبرز أهمية الحدث الكروي على مستوى العالم.

الفنان محمد رمضان قدم مثالاً رائعًا عن كيفية استخدام منصاته لتفاعل جماهيري وإعادة تسليط الضوء على الأحداث الكبرى، حيث أصبح الحفل المرتقب وكأس العالم بمثابة تجسيد للهوية الوطنية والانتماء المشترك في كرة القدم والفن.