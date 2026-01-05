الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الممثلة والمذيعة السورية سارة نخلة عن تعرضها لاعتداء جسدي وتهديد داخل مجمع سكني فاخر بمدينة 6 أكتوبر في مصر، على يد مصفف الشعر الشهير شادي لحود.

فنانة سورية تستنجد بالسلطات بعد اعتداء جسدي في مصر

وحررت نخلة محضراً رسمياً في قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه لحود بالاعتداء عليها وتهديدها داخل "كمبوند دريم"، فيما تولت المحامية هايدي الفضالي تحرير المحضر نيابة عنها، متضمناً تفاصيل الواقعة وطلب التحقيق العاجل وضبط المتهم.



تفاصيل الواقعة:

مصادر أمنية أكدت أن الأجهزة المختصة بدأت جهوداً مكثفة لضبط المتهم وسماع أقواله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.



المحامية أوضحت أنها توجهت فوراً إلى مكان الحادث، حيث وجدت المتهم في حالة سكر وغير متزن عقلياً، مشيرة إلى أن أمن الكمبوند حاول الإمساك به لكنه فر هارباً.



سارة نخلة لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخلاف أو ملابسات الاعتداء، لكن الواقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



خلفية عن الطرفين:

سارة نخلة: ممثلة وإعلامية سورية مقيمة في مصر، شاركت في أعمال درامية وبرامج تلفزيونية، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا 2015، ثم وصيفة ملكة جمال العرب.



شادي لحود: من أبرز مصففي الشعر في مصر، يشتهر بخدمة عدد كبير من الفنانات والمشاهير، وله حضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي حيث يروج لأعماله وصالونه.