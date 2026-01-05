الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية عام 2026، حرص عدد من النجوم والمشاهير العرب على مشاركة جمهورهم أجمل اللحظات العائلية عبر الصور والفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، في أجواء غلب عليها دفء العائلة وروح المرح، لتكون رسائلهم مليئة بالإيجابية والأمنيات السعيدة مع وداع عام 2025.

نجوم العرب يستقبلون 2026 بلقطات عائلية دافئة .. صور

أبرز اللحظات العائلية للمشاهير:

تامر حسني وبسمة بوسيل: رغم الانفصال، واصل الثنائي نشر صور عائلية تجمعهما مع أطفالهما، في رسالة تؤكد على وحدة الأسرة، حيث علقت بسمة بوسيل: "عام سعيد"، وأعاد تامر نشر الصورة.



رحمة رياض وألكسندر علوم: وثّقت رحمة أبرز محطات 2025، مؤكدة أن قدوم ابنتها كان أجمل حدث، وكتبت: "محبتكم الصادقة أحلى شي… أحبكم وسنة سعيدة على الجميع".



إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم: احتفلت إيمي بعيد ميلاد شقيقتها الـ41 برسالة مؤثرة، لترد دنيا برسالة حب وامتنان لجمهورها ولأسرتها.



إلهام الفضالة وشهاب جوهر: بعد تجاوز أزمة قضائية، نشرت إلهام صورة رومانسية مع زوجها، ودعت الله أن يحفظ جمهورها وأحباءها.



ريم السعيدي ووسام بريدي: احتفل الثنائي التونسي-اللبناني برأس السنة بصور عائلية مع ابنتيهما، متمنين عاماً سعيداً للجميع.



عائلة عاصي الحلاني: اجتمعت كوليت وماريتا ودانا الحلاني في احتفال منزلي مميز، تخلله إعداد مأكولات وحلويات تقليدية.



رامي عياش وداليدا عياش: نشرت داليدا صوراً مع زوجها في مصر، مؤكدة أن العام الجديد بداية مليئة بالامتنان والمحبة.



ريا أبي راشد وابنتها لولا: شاركت الإعلامية الشهيرة فيديو مرحاً وهي ترقص مع ابنتها على أنغام أغنية Shut Up and Dance.



هنادي الكندري ومحمد الحداد: احتفلت الممثلة الكويتية بصورة رومانسية مع زوجها، وكتبت: "سنة جديدة وسعيدة 2026"، مؤكدة على حبها له بعبارة "توأم روحي".