الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026, فقد المخرج والمؤلف خالد دياب أحد أقربائه, حيث أعلن رحيل حماته السيدة سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك, معبرًا عن حزنه العميق لوفاتها, داعيًا للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان. هذا الخبر آلم الوسط الفني, والذي اعتاد على إبداع خالد دياب في العديد من الأعمال الدرامية.

المخرج خالد دياب يعيش لحظات محزن بعد وفاة قريبة له قريبة من قلبه

تفاصيل جنازة حماته

سيتم تشييع جثمان السيدة سامية اليوم الثلاثاء 6 يناير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة الكائن بالسادس من أكتوبر, حيث سيتم دفنها في مقابر العائلة بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة, وسط حضور أهالي وأقارب الراحلة.

خالد دياب في عيون الجمهور

خالد دياب يعد من الأسماء اللامعة في صناعة الدراما المصرية, حيث استطاع أن يبرز بموهبته الفريدة في الإخراج والتأليف, مقدماً عدة أعمال حققت نجاحاً ملحوظاً. يتميز بأسلوبه المبتكر في المزج بين الكوميديا والمواضيع الاجتماعية, مما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور.

أعمال خالد دياب البارزة

قدم خالد دياب جزأين من مسلسل “أشغال شقة جدا”, والذي لاقى رواجاً كبيراً بين محبي الدراما, حيث تعاون في تأليفه مع شيرين دياب, بالإضافة إلى إخراجه, مما جعل العمل يحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة. وشارك في المسلسل مجموعة من نجوم الفن المصري والعربي, مما أثرى الجودة الفنية للعمل.

فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

من أبرز أعمال خالد دياب السينمائية فيلم “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”, الذي عُرض عام 1969 وشارك فيه عدد من أبرز الفنانين مثل صلاح ذو الفقار ونيللي. ساهم الفيلم في تعزيز مكانة خالد في مجال الفن المصري, مؤكدًا على إبداعه ورؤيته المتميزة.