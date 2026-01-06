الرياض - كتبت رنا صلاح - مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» يترقب محبو الدراما عرض الحلقة الأخيرة من العمل الذي يسلط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بعمليات التبرع والحياة الإنسانية، حيث شهد المسلسل تصاعداً مهماً في أحداثه مما جعله محور اهتمام الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه، ومن المقرر أن تكون هذه الحلقة الختامية بمثابة نقطة تحول في مجريات القصة.

موعد عرض الحلقة الأخيرة المنتظرة من مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» يتسبب في ترقب الجمهور

موعد عرض الحلقة الأخيرة

يُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 يناير، عبر منصة «شاهد Shahid»، حيث ستكون متاحة للمشاهدين في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

قصة العمل

يقدم مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» دراما اجتماعية تركز على الصراعات العائلية والأزمات الإنسانية، مستعرضاً حياة البطلة ريم ومعاناتها مع المرض، ويتضمن العمل العديد من الشخصيات التي تتقاطع قصصها في ظل مواقف يومية مليئة بالتحديات.

الأبطال والشخصيات

يتضمن العمل مجموعة من النجوم في مقدمتهم دينا الشربيني وأحمد السعدني، بالإضافة إلى عدد من الوجوه اللامعة مثل صدقي صخر وحسن مالك وفدوى عابد، كما أن العمل من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر ويخرج بلمسة مريم أبو عوف.