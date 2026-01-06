الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت فرقة BTS (بي تي إس) الكورية الجنوبية رسمياً موعد إصدار ألبومها الخامس الكامل، مؤكدة أنه سيطرح في 20 مارس/آذار 2026، من دون الكشف عن عنوانه حتى الآن.

BTS تعلن موعد ألبومها الخامس الكامل

عودة جماعية بعد توقف 4 سنوات

يمثل الألبوم عودة منتظرة للفرقة بعد توقف دام قرابة أربع سنوات، أنهى خلالها الأعضاء السبعة خدمتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية بين عامي 2024 و2025.

يضم الألبوم 14 أغنية، وفق شركة BigHit Music، التي أوضحت أن القرار بالعودة عبر ألبوم كامل جاء للتعبير بشكل أعمق عن المرحلة الفنية والفكرية الحالية للفرقة.

ألبوم يعكس مرحلة جديدة

البيان الرسمي أشار إلى أن العمل يعكس رؤى وتجارب الأعضاء الفردية، حيث شاركوا بشكل جماعي في تحديد اتجاهه الفني.

يُنظر إلى الألبوم باعتباره بداية مرحلة جديدة في مسيرة BTS بعد الخدمة العسكرية.

جولة عالمية مرتقبة

بالتزامن مع الإصدار، تستعد الفرقة لإطلاق جولة عالمية لدعم الألبوم، وسيتم الإعلان عن المواعيد وأماكن الحفلات في 14 يناير/كانون الثاني.

ستكون هذه الجولة الأولى واسعة النطاق منذ جولة Permission to Dance on Stage التي اختتمت في أبريل/نيسان 2022، وحققت إيرادات تجاوزت 75 مليون دولار من 11 عرضاً فقط بحسب بيانات Billboard Box Score.

تحضيرات ترويجية مكثفة

أطلقت BTS موقعاً رسمياً يعتمد على عدٍّ تنازلي حتى موعد الإصدار.

أعادت ضبط حسابها الرسمي على إنستغرام للكشف التدريجي عن تفاصيل الألبوم والجولة.

الطلبات المسبقة للألبوم ستفتح في 16 يناير.

عيون على جائزة "غرامي"

يرى مراقبون أن الألبوم الجديد قد يكون خطوة استراتيجية في مساعي الفرقة لنيل جائزة غرامي، وهي الجائزة الكبرى الوحيدة التي لم تحصدها بعد رغم ترشيحها أربع مرات.

إصدار ألبوم كامل يعزز فرص المنافسة في الفئات الكبرى مثل "ألبوم العام"، خاصة مع نافذة ترويج تمتد لنحو ثمانية أشهر قبل إعلان الترشيحات في نوفمبر.

ترقب واسع للطابع الموسيقي

تتواصل التكهنات حول الطابع الموسيقي للألبوم والتعاونات المحتملة مع منتجين عالميين.

يتوقع بعض المعجبين عودة جزئية إلى الجذور الهيب هوبية الداكنة للفرقة، ولكن بروح أكثر نضجاً، بما ينسجم مع تفضيلات لجان الجوائز.