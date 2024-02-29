- 1/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تمنح عقودا بنحو 248 مليون دولار لشراء نفط خام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 فبراير 2024 11:12 صباحاً - – قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن منحت عقودا قيمتها 247.7 مليون دولار لشراء 3.2 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لشركات إكسون موبيل وماكوري كوميتدتز وسونوكو بارتنرز ماركتنينح آند تيرمينالز.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن العقود أُعلن عنها في الثامن من فبراير شباط، ومن المتوقع تسليم الخام، المنتج في الولايات المتحدة، في يوليو.
وأفادت بأن سعر البرميل يبلغ 77.39 دولار في المتوسط وهو أقل من متوسط قارب 95 دولارا للبرميل بيع به الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في 2022.
