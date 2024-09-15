بريتش بتروليوم تستثمر 200 مليون دولار لحفر بئرين لإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 09:18 صباحاً - التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم( بي بي) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و المهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر.

وخلال اللقاء اطلع المهندس كريم بدوى علي برنامج عمل الشركة البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة الذي يستهدف تسريع اعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج تدريجياً.

وأكد الوزير علي تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج وبرنامج العمل الذي يستهدف دعم أعمالها في مصر ، وذلك باعتبارها شريك أساسي في اكتشاف و تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي، مشيراً إلي العمل الجاري علي تهيئة مناخ الاستثمار و تشجيع المستثمرين والشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج و إتاحة فرص استثمارية جاذبة لتسهم في زيادة ما يتم إنتاجه محلياً من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه أكد المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لبريتش بتروليوم البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي التزامها بالخطط المتفق عليها في مجال تنفيذ برامج الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة بمناطق امتياز الشركة البريطانية في البحر المتوسط ، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع قطاع البترول لدعم التنفيذ.

وأشار زكي إلى تقدم الأعمال الجارية في حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ريفين البحري غرب دلتا النيل بإستثمارات 200 مليون دولار، لإنتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، في إطار أعمال تنمية موارد الغاز الطبيعي بالحقل المُنتج في البحر المتوسط.

واستعرض اللقاء الفرص الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في إطار مزايدة عالمية جديدة طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن من خلالها الاطلاع علي الفرص والمعلومات الخاصة بالمناطق المطروحة للاستثمار تيسيرا علي الشركات والمستثمرين.