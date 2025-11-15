الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) عن شهر تشرين الأول 2025 أن قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بلغت 5.25 مليار دينار منذ بداية العام، نُفِّذت عبر أنظمة المحفظة الإلكترونية حوالي 81.01 مليون حركة.

5.25 مليار دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية بالأردن

وأشار التقرير، الذي رصدته "المملكة"، إلى إجمالي الحركات في منظومة الدفع الفوري (بما فيها البنوك ومقدّمو خدمات الهاتف النقال)، بلغت 214.91 مليون حركة بقيمة إجمالية نحو 21.61 مليار دينار منذ مطلع العام.

بحسب التقرير، بلغ عدد الحركات عبر نظام جوموبي (المحافظ الإلكترونية) خلال تشرين الأول 9.45 مليون حركة، بقيمة إجمالية 573 مليون دينار.

وسجل عدد الحركات ارتفاعا شهريا بقرابة 6.7%، بينما سجّلت قيمة الحركات تراجعا طفيفا بقرابة 0.7% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.66 مليون مستخدم مع نهاية تشرين الأول؛ بنسبة ارتفاع عن الشهر السابق بلغت 1.4%، حيث يشكل الأردنيون قرابة 87.8% من المستخدِمين، مقابل 12.2% لغير الأردنيين، بينما بلغت نسبة المستخدمين من الذكور قرابة 47.1% والإناث 52.5%.

من حيث عدد الحركات تشكل تحويلات الأموال النسبة الكبرى (84.5%)، تليها المشتريات (14.5%)، ثم السحب النقدي (0.8%) والإيداعات (0.2%).

من حيث القيمة خلال تشرين الأول؛ بلغت قيمة التحويلات المالية 445.85 مليون دينار، وقيمة المشتريات 94.01 مليون دينار، وبلغت عمليات السحب 11.63 مليون دينار، بينما استحوذت الإيداعات على نحو 3.52 مليون دينار.

وبلغ متوسط قيمة المعاملة عبر المحافظ الإلكترونية 54.8 دينارا، مقابل متوسط 111.9 دينارا للمعاملة المنفذة عبر الحسابات البنكية.

تعكس هذه النتائج استمرار نمو نشاط المحافظ الإلكترونية في الأردن، ودورها في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو منظومة الدفع الرقمي، من خلال توفير خدمات مالية سهلة وآمنة تسهم في تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لتبادل الحركات المالية بين المحافظ وبعضها وبين الحسابات البنكية.