الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الأردنية، الجمعة، ارتفاعاً جديداً وفقاً للتسعيرة الثانية اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية الجمعة

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 94.50 ديناراً، فيما سجّل عيار 21 – الأكثر طلباً بين المواطنين – 82.50 ديناراً، وبلغ سعر بيع عيار 18 نحو 73.10 ديناراً، في حين وصل سعر بيع عيار 14 إلى 56.00 ديناراً.

أما أسعار الشراء فقد بلغت 91.50 ديناراً لعيار 24، و78.90 ديناراً لعيار 21، و67.70 ديناراً لعيار 18، و51.00 ديناراً لعيار 14.