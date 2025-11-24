الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت البورصة البريطانية مسارها الصعودي اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي، رغم الضغوط التي يفرضها تراجع قطاع الدفاع، إذ ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) بنحو 18 نقطة، أي ما يعادل 0.2 بالمائة، ليصل إلى 9556 نقطة.

بورصة لندن تسجّل ثالث ارتفاع يومي

ويأتي هذا الارتفاع امتداداً للمكاسب التي بدأت يوم الخميس الماضي عقب خمسة أيام من التراجع المتتالي، وفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن تحسّن ثقة المستثمرين جاء مدفوعاً بتصريحات أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي أكد إمكانية خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، ما عزّز توقعات السوق بخطوة مماثلة الشهر المقبل.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون وليامز، قد أشار إلى أن تخفيض الفائدة يمكن أن يتم من دون تعريض هدف البنك في السيطرة على التضخم للخطر، وفي الوقت نفسه يوفر حماية لسوق العمل من أي تباطؤ محتمل.