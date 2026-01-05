الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد يومين من اعتقاله في كراكاس إثر عملية عسكرية أميركية صاعقة، أظهرت لقطات حية عرضتها وسائل إعلام أميركية، الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبلا بالأصفاد يواكبه عدد من عناصر قوات الأمن المسلحين، في طريقه إلى نيويورك.

وصول مادورو إلى المحكمة للمثول أمام القضاء

وسيمثل مادورو خلال ساعات أمام محكمة، بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقد نُقل مادورو البالغ 63 عاما جوا بواسطة مروحية إلى نيويورك، حيث وُضع في سيارة مصفحة.

وتم نقل مادورو بواسطة مروحية إلى مانهاتن، تمهيدا لنقله إلى مركز احتجاز في بروكلين لمحاكمته.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول فنزويلي، عن مقتل 40 شخصا على الأقل، من بينهم جنود ومدنيون، في الهجوم الأميركي على فنزويلا.