طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية نوفمبر 2019 برقم اللوحة أو رقم رخصة القيادة بكل سهولة

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 جميع الطرق، ننشرها في هذا المقال ضمن الخدمات التى يقدمها موقعنا لقرائه الكرام، كما أن مخالفات المرور من الخدمات التى يبحث المواطنين عليها باستمرار، وطرحت وزارة الداخلية موقع بوابة الحكومة المصرية من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 من أي مكان في مصر بعيدًا عن الزحام الذى كان يحدث أمام الشبابيك في المرور، حاليًا يتمكن المواطن من معرفة مخالفات المرور من المنزل، كما وفرت إمكانية سداد المخالفات المرورية أونلاين من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين وتوفير مزيد من الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية إلكترونيًا برقم اللوحة المرورية كالآتي:

تسجيل الدخول على رابط موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا

اختر من خدمات نيابات المرور المخالفات المرورية التى تريد الاستعلام عنها.

تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات “مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات”.

اختر خدمة مخالفات رخص المركبات

تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

ادخل رقم اللوحة المرورية “رخصة السيارة”

اضغط استعلام المخالفات المرورية.

نقدم مجموعة روابط مباشرة من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 على بوابة الحكومة المصرية على النحو التالي:

فتتمكنون من خلال الروابط المباشرة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أو رقم رخصة القيادة بكل سهولة.

فيديو الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019

تقدم وزارة الداخلية فيديو الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية لمن لايستطيع تنفيذ الخطوات المكتوبة، وإليكم الفيديو الشارح على النحو التالي:

عرضنا خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 جميع الطرق، لاسيما الروابط المباشرة للاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية من أجل التيسير على المواطنين حتى يتمكنون من الوصول إلى قيمة المخالفات بكل سهولة.