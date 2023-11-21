4 ساعات فقط يا مدام .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في المنوفية

قطع المياه

وأشارت شركة مياه المنوفية أنه سوف يتمقطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً بسبب خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب في هذه المراكز

وأوضحت شركة مياه المنوفية عن أسماء المناطق التي سوف يتم فيها قطع المياه وهيشبين الكوم وتلا وبركة السبع وقويسنا والباجور وأشمون والشهداء ومنوف ، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.