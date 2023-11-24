الارشيف / أخبار مصرية

القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور) 1/5
  • القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور) 2/5
  • القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور) 3/5
  • القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور) 4/5
  • القباج من أمام معبر رفح البري: سنواصل مناصرة القضية الفلسطينية (صور) 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، من أمام معبر رفح «نؤكد فخرنا بمساندتنا للقضية الفلسطينية سياسيا وشعبيا وعلى كل المستويات الإنسانية».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: "سنواصل الحفاظ على أرضنا ومناصرة القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والإنساني".

وتفقدت القباج شاحنات مساعدات الهلال الأحمر وهي تتوقف على بوابة معبر رفح إضافة لمساعدات جامعة الدول العربية ومجلس الشئون الإسلامية لإغاثة أهلنا في غزة.

WhatsApp Image 2023-11-24 at 11.06.12 AM

 

WhatsApp Image 2023-11-24 at 11.06.11 AM (1)

 

WhatsApp Image 2023-11-24 at 11.06.11 AM

 

WhatsApp Image 2023-11-24 at 11.06.09 AM

 

وأكدت أنها تفقدت جهود الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح، موضحة أنهم يتواجدون من اول يوم للعدوان علي غزة وتواصل متابعتهم عبر غرف العمليات .

 

وقالت "نترحم على أرواح الشهداء ونشد علي أيدي ذويهم، ونتمنى لهم الصبر وأن يعوضهم الله خيرا عما فقدوا من أحبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا