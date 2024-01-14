القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور الهامة التي تسيطر على محركات البحث خلال الساعات الماضية هو التساؤل عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الجولة الأولى للبطولة؟، وأيضًا من أهم التساؤلات لدى عشاق كرة القدم ما هو التشكيل المتوقع وموعد المباراة التي ينتظرها العديد من الأشخاص، حيث تم انطلاقها منذ أمس في كوت ديفوار، حيث يتنافس خلالها المنتخبات الأفريقية على كأس الأمم الأفريقية والحصول على اللقب القاري، فلنتابع السطور التالية لمعرفة كافة التفاصيل عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وموعدها وتشكيل المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات المفتوحة الناقلة

من المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب مصر وموزمبيق في الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار اليوم الأحد الذي يوافق 140 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهناك بعض القنوات المفتوحة في أفريقيا والشرق الأوسط يمكنك من خلالها مشاهدة المباراة وهذه القنوات هي:

المغرب الرياضية

القمر: نايل سات.

التردد: 12303.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجزائر الأولى

نايل سات.

تردد 10992.

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة فوكس سبورت

Hot Bird 13B

تردد 11013.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى

Hispasat 30W-5.

تردد 11642.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة تيلي تشاد

Amos 4W.

تردد 11207.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيل منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة اليوم أمام منتخب موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 كالتالي: