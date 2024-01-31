سفير مصر لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام الاسترالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 11:34 صباحاً - قام السفير/ هانئ ناجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى استراليا، بتقديم أوراق اعتماده يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٤ إلى السيد/ ديفيد هيرلي، الحاكم العام لاستراليا، حيث تضمنت مراسم تقديم أوراق الاعتماد عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف ورفع العلم المصري فى الساحة الرئيسية بمقر الحاكم العام.

هذا، وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا الحاكم العام الاسترالي السفير/ هانئ ناجي لجلسة خاصة، حيث أعرب خلالها عن تطلعه لنقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استذكر بامتنان الزيارات المتعددة التى أجراها إلى مصر، واهتمامه بالآثار المصرية القديمة والحضارة الفرعونية والثقافة المصرية.

من جانبه، نقل السفير المصرى تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واستراليا فى مختلف المجالات فى ضوء وجود فرص واعدة لدفع العلاقات بين البلدين لآفاق جديدة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة، والاهتمام بتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ثمن الحاكم العام الدور المحورى الذى تقوم به مصر لنزع فتيل الأزمة فى قطاع غزة، وكرر الإعراب عن تقديره للمساعدة التى قدمتها مصر فى إجلاء المواطنين الاستراليين من القطاع. من جانبه، استعرض السفير/هانئ ناجى المواقف المصرية من مجمل الأوضاع الإقليمة والدولية، بما فى ذلك الأوضاع فى قطاع غزة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.