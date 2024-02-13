انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 فبراير.. الجو هيتلج من بكرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد مازالت مـتأثرة بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى رفع قيم درجات الحرارة، حيث ترتفع عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، قالت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة، حيث يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 15 إلى 16 درجة.

الطقس الأيام المقبلة