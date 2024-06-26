الشركة المتحدة تعلن إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:34 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها، من استديوهات ومكاتب إدارية.

وقالت الشركة إن ذلك يأتى إيماناً منها بالدور بدورها الوطني في المساهمة بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة إلتزامها منذ عدة سنوات في الترشيد، واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والانتاج حفاظاً على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها.