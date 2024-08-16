«صباح العلمين» يهنئ طلاب الجامعات الفائزين برالي السيارات الكهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قدم برنامج "صباح العلمين" التهنئة إلى طلاب الجامعات الفائزين فى رالي السيارات الكهربائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقالت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين الجديدة ومقدمة برنامج "صباح العلمين": "اقدم التهنئة للمراكز الأولي.. جامعة حلوان فى المركز الأول وجامعة عين شمس وجامعة دمياط فى المركز الثالث".
وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة: "كل الجامعات تستحق وما شهدناه أمس كان مبهرا بكل المقاييس وسط تنظيم على مستوي عالي جدا.. التنظيم على مستوي عالمي وفخورة أني ضمن فريق مهرجان العملين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، والتي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.
ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.