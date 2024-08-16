«صباح العلمين» يهنئ طلاب الجامعات الفائزين برالي السيارات الكهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قدم برنامج "صباح العلمين" التهنئة إلى طلاب الجامعات الفائزين فى رالي السيارات الكهربائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقالت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين الجديدة ومقدمة برنامج "صباح العلمين": "اقدم التهنئة للمراكز الأولي.. جامعة حلوان فى المركز الأول وجامعة عين شمس وجامعة دمياط فى المركز الثالث".

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة: "كل الجامعات تستحق وما شهدناه أمس كان مبهرا بكل المقاييس وسط تنظيم على مستوي عالي جدا.. التنظيم على مستوي عالمي وفخورة أني ضمن فريق مهرجان العملين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".