وزيرة التنمية المحلية تصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إلى مقر محافظة القليوبية وكان في استقبالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ايمان ريان نائبة المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار واللواء مدحت عبدالرحمن رئيس جهاز القاهرة الفاطمية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، وتأتى زيارة الدكتورة منال عوض للقليوبية بمناسبة العيد القومى للمحافظة وفي إطار الجولات والزيارات الميدانية التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية بالمحافظات منذ توليها المسئولية حيث قامت بزيارة محافظتي الجيزة والإسكندرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبها هنأت الدكتورة منال عوض، محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي ، متمنية المزيد من النجاح والتوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية إلي القليوبية عقد اجتماعاً مع المحافظ والقيادات التنفيذية لمتابعة عدد من الملفات المهمة ومشروعات الخطة الاستثمارية ، وتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة ، وافتتاح معرض " أيادي مصر" بكورنيش النيل بمدينة بنها ، وتستكمل الدكتورة منال عوض زيارتها للمحافظة بافتتاح معرض صنع في القليوبية بممشي أهل مصر في بنها يعقبها افتتاح المرحلة ( ج ) من ممشي أهل مصر ووضع حجر الأساس للمرحلة ( د) ، كما تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية افتتاح السوق الحضري بالقناطر الخيرية ومجزر حي غرب شبرا الخيمة .