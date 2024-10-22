وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للإطمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتلى القوات الخاصة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية , وقام بالمرور على ميدان الإقتحام الجوى وجناح القفز، وكذا الأنشطة التدريبية التى تنفذ داخل عمود الهواء والذى يحاكى التدريب الواقعى لمقاتلى قوات المظلات.

أعقبها قيام الفريق أول عبد المجيد صقر بتفقد قيادة قوات الصاعقة وما تضمه من مجمع لميادين التدريب القتالى المزوده بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل القتالى ، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة ، وقام بإفتتاح إحدى المنشأت التدريبية بقيادة قوات الصاعقة.

كما إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلى القوات الخاصة حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليل نهار بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن ، مشيراً إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليكونوا على أتم الإستعداد للوفاء بالمهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات المظلات والصاعقة ، مشيراً إلى أن القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى . مؤكداً على أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين فى آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب الواقعى والجاد والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى من أجل حماية أمن مصر فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية.