محافظ الجيزة يقرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بإحدى المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 12:37 مساءً - تعلن محافظة الجيزة انه فور ورود بلاغا لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بأحدي المدارس من تأخر وصول الاوراق الأمتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية.

فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الأمتحانية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الأمتحانية بانتظام داخل كافة اللجان علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون اي معوقات.