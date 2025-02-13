وزارة البيئة تشارك المجتمع المدنى فى زراعة الطرق المؤدية امداخل محميتى قارون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 03:31 مساءً - د. ياسمين فؤاد : زراعة ٨٥٠ شجرة من التوت العماني و الخيار شمبر بمشاركة ١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية

تحت رعاية السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفى إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، شاركت وزارة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعداد من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

أكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر ، بمشاركة كلاً من الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة ، والاستاذ محمد مصطفى مدير إدارة التدريب والتوعية بمكتب الوزيرة، والاستاذ اسلام عبد المجيد مدير عام الجمعيات الأهلية ،والدكتور حسام شعبان مدير فرع الفيوم ، والاستاذ أسامة النجار مدير محمية قارون الطبيعية ، والأستاذ محمد إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب ، بالإضافة إلى محافظة الفيوم ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق ، وعدد ١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.

يأتى ذلك فى إطار إستكمال أنشطة "المشروع الاخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر ،الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع و المحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته علي زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، و في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط .

جديراً بالذكر أن مبادرة “الطريق الأخضر” تهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير بيئات داعمة للحياة البرية، كما يساهم في نشر الوعي البيئي، ويدعم السياحة البيئية، مما يعزز الاستدامة البيئية في مصر، وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة عدد 150 شجرة من أصناف التوت والبونسيانا بمحمية أشتوم الجميل، و عدد 250 شجرة من أصناف خيار شمبر والتوت بمحمية وادي الريان ، بالإضافة إلى زراعة 850 شجرة فى الطريق المؤدي إلى محمية قارون، وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.