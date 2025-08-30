وفد الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة من أمام معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 03:33 مساءً - أكد محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح المصري، أن وفدًا أمريكيًا من مجلس الشيوخ أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل ما وصفوه بـ "تعنت وتعسف قوات الاحتلال الإسرائيلي" في منع تدفق هذه المساعدات.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الوفد الأمريكي الذي يضم عضوين من الحزب الديمقراطي، عبّر عن تقديره العميق للجهود المصرية المبذولة على الأرض لإنفاذ المساعدات، مشيرين إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا لا يمكن إنكاره في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، لافتا إلى أن الوفد أبدى استياءه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعرقل دخول المساعدات رغم وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، والمصطفة أمام المعبر.