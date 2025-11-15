بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة » عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

صرف مساعدات تكافل وكرامة

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

شروط صرف تكافل وكرامة

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

قيمة صرف مساعدات تكافل وكرامة

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الاسرالاولي بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.